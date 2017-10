Apostador de SP encerra série acumulada e leva R$ 54 milhões

Assis / SP Imagens DJI PHANTOM

Depois de muita espera - 8 sorteios acumulados - enfim saiu um acertador das seis dezenas da Mega-Sena. Em sorteio realizado na noite desta quarta-feira na cidade de Itapiranga (Santa Catarina), do concurso 1974, uma única aposta feita em Assis (interior de São Paulo) levou sozinha a bolada de R$ 54.268.048,74.

As dezenas sorteadas foram:

04 - 19 - 27 - 38 - 54 - 57

Após entregar o prêmio de R$ 78 milhões no dia 6 de setembro, a Mega-Sena ficou sem acertador das seis dezenas por oito longos sorteios: dias 09, 13, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de setembro. No próximo sábado, a maior loteria do País pode pagar R$ 22 milhões para um novo acertador.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 141 apostas acertaram a quina e levarão R$ 27.566,76 cada uma. Já a quadra teve 8.994 apostas ganhadoras que receberão R$ 617,38 cada um. A arrecadação total é de mais de R$ 67 milhões.

Quem pretende levar os R$ 22 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do próximo sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.