Após o aumento do preço do gás de cozinha, Confira dicas para economizar em casa

A Petrobrás anunciou o reajuste de 9,8% no preço do gás de cozinha, que em média deixa o botijão 3,1% mais caro para o consumidor final. O último reajuste aconteceu em setembro de 2015. Dessa forma, o consumidor vai sentir no bolso, porém é possível ter alguns cuidados antes da compra do botijão de gás e durante o seu uso para que o gás de cozinha dure um pouco mais. Confira abaixo algumas dicas!

Na hora de comprar

A escolha do botijão de gás é importante para a segurança, pois um botijão falsificado ou danificado pode ocasionar vazamentos e a instabilidade do gás. Compre sempre de distribuidores autorizados, algumas empresas já oferecem o serviço de comprar gás online que ajuda na segurança e praticidade. Jamais aceite um botijão amassado ou enferrujado. O botijão deve ter as informações de contato da distribuidora, lacre, etiqueta e principalmente a identificação e inscrição em alto relevo.

No dia a dia

algumas mudanças nos hábitos ajudam na economia do gás. Na hora de cozinhar evite usar panelas pequenas nas bocas maiores, pois muitas vezes metade da chama acaba saindo pelas laterais. Durante o cozimento tampe as panelas para ajudar no cozimento, assim é possível economizar muito mais. Outra dica é baixar o fogo na hora em que a água ferver, pois a temperatura máxima já foi atingida.

Alguns alimentos, como o feijão, podem ser deixados de molho por algumas horas, pois isso facilita o processo de cozimento. A panela de pressão é um aliado para a economia de gás. Procure utilizá-la o máximo possível, mas sempre com muito cuidado.

Observe a chama na boca do fogão, ela deve estar sempre azulada. Qualquer outra cor pode indicar que há resíduos nas bocas ou que estão desregulados que acaba atrapalhando a passagem do gás.

O local de armazenamento do fogão também é importante, ele precisa estar livre de qualquer corrente de ar. Além disso, o fogão precisa estar sempre regulado, verifique sempre a mangueira, o registro e todos os itens que compõem o fogão. Consulte um técnico se precisar.