Antes de ser achada morta em SP, jovem enviou áudio à amiga para falar de receio de encontro com ex

A comerciante Núbia Ribeiro, encontrada morta nesta terça-feira (26) em Patrocínio Paulista (SP) , pode ter sido atraída para uma armadilha planejada pelo ex-namorado, um dos suspeitos do crime. Segundo a Polícia Civil, antes de desaparecer, a jovem de 21 anos enviou um áudio a uma amiga informando que iria encontrar o rapaz e que estava preocupada com o convite feito por ele para uma conversa.

“Vou passar lá no Leonardo pra ver o que ele quer, amiga. O que é que ele quer conversar. Tô cabreira com isso daí”, disse Núbia na mensagem.

Para a polícia, o comerciante de 20 anos e a atual namorada dele, uma estudante de direito, também de 20 anos, agiram juntos no assassinato que teria sido motivado por ciúmes. Um terceiro suspeito da mesma idade do casal foi preso, mas negou participação no crime.

A jovem desapareceu na noite de domingo (24) após sair de casa em Franca (SP) para ir a um bar. De acordo com o delegado, Núbia contou a uma amiga que havia recebido uma mensagem do ex-namorado, convidando-a para um encontro. Às 21h57, ela enviou uma mensagem à mesma amiga, dizendo que estava comprando um lanche. Na sequência, mandou um áudio informando que estava a caminho do local combinado com o suspeito.

O carro dela, um Honda Civic, foi achado nesta segunda-feira (25) na Rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente (SP). Nesta terça-feira, a polícia conseguiu deter o homem que teria levado o veículo para a região, oposta ao local em que estava o corpo, com o intuito de distrair a polícia.

Ele indicou a localização da vítima e apontou a participação do casal no homicídio. Segundo o delegado, Núbia foi até o apartamento do ex e os dois saíram no carro dele, enquanto a atual namorada ficou escondida no porta-malas. A jovem foi morta no mesmo local onde foi achada.

Perito analisa local onde o corpo de Núbia foi acahado nesta terça-feira (26) em Patrocínio Paulista, SP (Foto: José Augusto Júnior/EPTV)

Drama

Desde domingo, amigos e familiares se mobilizaram nas redes sociais em busca de notícias que pudessem levar ao paradeiro da jovem. Na manhã desta terça-feira, a mãe dela, Tânia Ribeiro, chegou a fazer um apelo dramático em seu perfil no Facebook.

"Traga minha princesa Núbia Ribeiro de volta! Mostra-me onde ela está... Proteja ela onde ela estiver! Não deixe que a maldade que está dominando esse mundo tire ela de mim. Dói demais. É a pior das dores...", postou.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do casal, que está foragido.