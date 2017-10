Ana Maria Braga nega ter enfrentado novo câncer de pele: 'Estou muito bem'

ESTOU MUITO BEM', GARANTIU ANA

Em conversa com o Louro José, a apresentadora disse que iria ler um pensamento no final do programa, mas acabou fazendo logo na abertura. "Tem pessoas que são igual vinho. Ficam melhores com uma rolha na boca", brincou. Falando sério, voltou a agradecer a preocupação dos fãs. "Muito obrigado pela atenção. Não aconteceu nada. Estou muito bem. Pode dar close, pode fazer o que for. Não operou nada. Está um espetáculo", frisou.

ANA GRAVOU VINHETA DE FIM DE ANO DA GLOBO

Neste domingo, a apresentadora se encontrou com colegas de emissora para gravar a tradicional vinheta de fim de ano da Globo. Responsável por agitar a web com memes, Ana Maria aparece cantando "Um Novo Tempo" ao lado de Susana Vieira e Arlete Salles. Nos intervalos da gravação, posou para fotos com Juliana Paes e Lulu Santos. A vinheta que celebra a chegada de 2018 tem ainda Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine cantando juntas. Após a notícia do câncer vir à tona, a emissora carioca não confirmou a doença. "A única informação que tenho é que ela está descansando na fazenda dela em Sorocaba (SP) acompanhando a obra da nova cozinha que está fazendo lá", disse a porta-voz da Globo.