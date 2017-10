Ana Maria Braga enfrenta nova batalha contra o câncer, diz coluna de Léo Dias

Imagem google

Conforme a coluna assinada pelo jornalista Léo Dias, a apresentadora do matinal ‘Mais Você’, Ana Maria Braga, enfrenta nova batalha contra o câncer. Desta vez, é a doença na pele que reapareceu depois de ser tratada pela loira em 1991. Por isso o programa está sendo apresentado por Zeca Camargo e Patrícia Poeta.

De acordo com informações do jornalista, ela já passou por cirurgia no rosto e agora se recupera em Sorocaba, interior de São Paulo. Ana Maria fez tratamento contra câncer no reto em 2001 e em dezembro do ano passado anunciou que tinha acabado de passar por cirurgia devido a um câncer no pulmão.

Procurada por Léo Dias, a assessoria da global se limitou a responder: "A única informação que tenho é que ela está descansando na fazenda dela em Sorocaba acompanhando a obra da nova cozinha que está fazendo lá".