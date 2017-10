Ana Hickmann e o marido prestam queixa na policia após ataque ao filho de 3 anos

Filho de 3 anos de Ana Hickmann é vítima de comentário preconceituoso Foto: Reproddução/Instagram

A apresentadora Ana Hickmann e o marido, o empresário Alexandre Correa, prestaram queixa nesta quarta-feira na polícia contra as ofensas de uma mulher ao filho deles, Alexandre Jr., de apenas 3 anos. O menino foi alvo de comentários preconceituosos e xingamentos nas redes sociais.

A criança foi vítima de um ataque na rede social da própria apresentadora, que ficou indignada.

"Este 'ser' que aparece aqui se acha no direito de escrachar com uma criança. Tô aqui pra avisar a Senhora Debora que lei existe pra quem é preconceituoso, violento, faz ameaça a vida e integridade física e moral do próximo. Agora vai ter que falar na minha cara todas as barbaridades que escreveu sobre meu filho no seu perfil. Quero ver se tem coragem. Quem quiser saber mais é só ver o meu próximo post", escreveu Ana no Instagram.

A mulher que fez os xingamentos pediu desculpas pelo ocorrido em sua conta no Instagram. "Dizem que a maior vitória de uma pessoa é reconhecer o seu erro, e eu sei que errei, e estou aqui reconhecendo o meu erro", escreveu, alegando que estava sob efeito de álcool quando fez os xingamentos.

A internauta é a socialite Day McCarthy, que mora nos EUA e já fez ofensas a outros filhos de famosos na web. Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, e a filha de Wesley Safadão já foram alvos de Day.