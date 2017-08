Alemão, mentor do furto ao Banco Central, é baleado durante tentativa de fuga de presídio no Ceará

O preso Antônio Jussivan Alves, o "Alemão", mentor do furto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, foi baleado durante uma tentativa de fuga na madrugada desta terça-feira (8) da Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, no município de Pacatuba. Segundo a polícia, ele foi ferido ao tentar escapar pelo muro do presídio.