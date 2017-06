AGORA: carro capota, cai de ponte e há suspeita de quatro mortes

Pelo menos quatro pessoas, entre elas três crianças, morreram em um acidente na BR-163 em Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (29). Segundo informações preliminares o carro em que elas estavam saiu da pista, capotou e caiu da ponte sob o Rio Maracaí.

Conforme informações da Polícia Civil, o condutor do veículo teria perdido o controle da direção, capotado o veículo e caiu no rio. O acidente aconteceu por volta das 7h30, a cerca de 10 quilômetros da cidade e equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros, estão no local.

Ainda não há detalhes do acidente, mas informações preliminares apontam que cinco pessoas estavam no veículo. Três crianças e um adulto, teriam morrido afogadas. Militares dos bombeiros resgataram uma mulher ainda com vida e agora retiraram os corpos do veículo.