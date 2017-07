Aeroporto Afonso Pena recebe ação contra o tráfico de pessoas

(Foto: AEN)

Um grupo com 80 voluntários da organização não governamental Jovens Com Uma Missão (Jocum) participou da ação de impacto contra o tráfico de pessoas, na quinta-feira (27), no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. A ação faz parte da Campanha Coração Azul realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

O tráfico humano é crime e está associado a diversas outras violações de direitos humanos. "É motivado por diferentes propósitos, como exploração sexual, trabalho escravo, mendicância forçada, servidão doméstica e retirada involuntária de órgãos para transplante”, explica o secretário da Justiça, Artagão Júnior.

“No Paraná só este ano foram recebidas 72 denúncias de suspeita de tráfico humano, o que demonstra a importância de debater ainda mais o assunto e alertar que o tráfico de pessoas é real”, afirma o secretário.

Falar sobre

A campanha visa ampliar o conhecimento e mobilizar a sociedade a respeito deste crime velado. “A ideia é fazer com que as pessoas comentem, falem sobre o assunto. Só assim poderemos prevenir casos futuros", explica Silvia Xavier, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Paraná, que coordena a campanha.

A Jocum é uma organização missionária internacional que conta com jovens por todo o mundo. “Nós mobilizamos nossos missionários em parceria com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para impactar a população mostrando que esse crime existe e acontece”, disse Natalia Vasconcelos, que integra a ONG. “Essa atividade criminosa rouba os sonhos de qualquer um, pois são ofertas que atraem pessoas desempregadas, vulneráveis aos aliciadores”, explicou.

Quem passou pelo aeroporto se impressionou com as cenas. “Essa ação é muito oportuna para esclarecer uma situação que parece surreal. É muito impactante a gente saber que outras mães sofrem isso. Por isso essa ação, com certeza, vai esclarecer melhor sobre os cuidados para evitar que o pior aconteça. Este é um crime que acontece direto e nós não conseguimos ver”, disse Patrícia Santos de Lima, que passava pelo aeroporto.

Coração azul

A campanha O Coração Azul representa a tristeza das vítimas do tráfico e a insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O uso da cor azul das Nações Unidas também demonstra o compromisso da Organização com a luta contra esse crime que atenta contra a dignidade humana.

Da mesma forma que a fita vermelha se tornou o símbolo internacional da conscientização sobre a AIDS, esta campanha busca fazer do Coração Azul o símbolo internacional da luta contra o tráfico de pessoas.

Denúncia

A prevenção é sempre a melhor iniciativa. Portanto, ao verificar que existem indícios de tráfico humano, o cidadão precisa denunciar.

Disque Direitos Humanos: Disque 100

Disque Denuncia: Ligue 181

Central de Atendimento à Mulher: Ligue 180

Ministério Público Federal: (61) 3105-5100 - [email protected]

Polícia Federal: Fone 194 - www.dpf.gov.br

Brasília: (61) 3323-2302 / 2024-8450

São Paulo: (11) 3585-5000

Paraná: (41) 32517500

Defensoria Pública da União

Em Brasília: (61) 3319-4317 - www.dpu.gov.br/

Em Curitiba:(41) 3304-4373 - [email protected]

Em Foz do Iguaçu:(45) 3521-3681- [email protected]

Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR): (41) 3250-4000

www.mp.pr.gov.br/

Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos: (41) 3221-7281/

www.justica.pr.gov.br/

Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC): (41) 3221-7261/

www.dedihc.pr.gov.br

Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná (NETP/PR):

(41) 3235-3291/ 3221/7252/ [email protected]

No exterior ligue:

Espanha: 900 990 055 (opção 1) Informe: 61-3799.0180

Portugal: 800 800 550 (opção 1) Informe: 61-3799.0180

Itália: 800 172 211 (opção 1) Informe: 61-3799.0180

Da AEN