Adriana Bombom ou Flávia Viana: quem deve deixar 'A Fazenda'?

Foto: Blastingnews

Em uma formação da Roça surpreendente, Bombom e Flávia levaram a pior e estão na berlinda, de forma que apenas uma delas continuará na busca por R$1,5 milhão a partir da noite de quinta-feira, 28.

A formação da Roça começou com a indicação de Ana Paula Minerato, que mandou Bombom para a Roça. Em seguida, Flávia recebeu 10 votos dos colegas de confinamento e ainda teve a dura missão de indicar um colega para ir para a berlinda com ela. O escolhido foi Matheus Lisboa.

Já na prova do fazendeiro, que é feita com os peões que estão na Roça, Matheus Lisboa levou a melhor e se garantiu no reality por mais uma semana, logo, a segunda Roça de A Fazenda - Nova Chance, é encarada por Adriana Bombom e Flávia Viana.

A parcial da enquete

Com a formação da Roça, começaram as enquetes informais para medir a preferência dos telespectadores da atração. Nesse primeiro momento, Flávia é a preferida para continuar no programa com mais 70% dos votos, segundo a #Enquete UOL, a principal dos realities exibidos na TV brasileira.

O resultado pode mudar ao longo do dia e no decorrer de toda a quinta-feira, 28, pois ainda está no começo da votação. Vale lembrar que Adriana Bombom é amiga da primeira eliminada, Nicole Bahls e portanto, conta com o apoio dos fãs da ex-Panicat.

Um fato curioso é que em uma outra enquete que pergunta quem deve vencer o reality, Flávia figura em terceiro lugar, antecedida pela ex-Panicat, Ana Paula Minerato, e pelo cirurgião plástico e ex-BBB, Marcos Harter.

Semana de tensão

Antes mesmo da Roça ser formada, a tensão já tomava conta dos peões, desde a formação da primeira Roça.

Na festa do último fim de semana, Monique bebeu demais e Flávia intercedeu pela amiga, pedindo que Dinei não se aproveitasse dormindo com ela, mas o ex-jogador acabou indo para debaixo das cobertas, gerando uma confusão com a loira.

Fábio Arruda andou falando demais também e afirmou que o ex-fazenda, Theo Becker, anunciava nos classificados dos jornais que era acompanhante de mulheres. Por conta disso, Theo Becker anunciou que vai processar o consultor de etiqueta.

Na tarde dessa terça-feira, 26, Marcos Harter e Yuri discutiram feio, após uma punição. Os peões estão sem gás, logo não podem cozinhar na fazenda e precisam improvisar na alimentação diária. Antes disso, eles haviam ficado sem água.

O programa só chega ao fim no começo de dezembro e até lá, muitas outras confusões devem marcar a nona temporada de A Fazenda.