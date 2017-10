Adolescentes sequestradas conseguem fugir do cativeiro e relatam abusos "Pensavamos no pior"

As duas amigas de Mongaguá, no litoral de São Paulo, que estavam desaparecidas desde sábado (7), foram localizadas em Santos por guardas municipais. As adolescentes, de 16 anos, afirmaram para os familiares e para a polícia que estavam passeando quando foram levadas por um homem armado, que teria mantido elas em um lugar desconhecido e praticado uma série de abusos. Uma das jovens precisou ser levada para um hospital da região. A polícia investiga o caso.

"Minha filha disse que as duas iriam até Santos para passear na praia, e que voltariam no mesmo dia. Mas acabaram abordadas por um homem armado, que as obrigou a entrar em um veículo e as manteve reféns. Elas foram sequestradas", contou o pai de uma das jovens, o comerciante Juliano Ribeiro Soares, de 38 anos.