Acidente na praça de pedágio da BR 277 pode ter sido suicídio, diz polícia

Redação Catve.com

A Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu, abriu inquérito para investigar a morte de Bruno Zulian, 20 anos na praça de pedágio da BR-277. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (5). As informações são do Portal Catve.

Câmeras de monitoramento captaram a batida. As imagens impressionam. O rapaz se aproxima da praça em alta velocidade e bate o veículo na mureta de proteção, com o impacto o carro voa. Bruno morreu na hora.

Áudios que circulam pelas redes sociais indicam que Bruno pode ter causado a própria morte. Nas mensagens, um rapaz comenta que há alguns dias pegou o celular da esposa e viu que a mulher mantinha contato frequente com Bruno. Veja o que dizem os áudios.

"Se eu contar para vocês, vocês não acreditam quem é esse piá aí (Bruno), é esse aí que minha mulher estava de conversinha, que eu peguei os dois conversando".

"Aí eu tinha as conversas gravadas, falei para ele hoje de meio-dia, vou mostrar tudo para tua mulher ela vai terminar com você igual eu fiz com a minha. Aí ele falou, por favor não conta não, não conta não, deixa que eu conto e eu mesmo vou me matar, que eu sei que eu errei".

"Eu tenho todas as conversas gravadas, mandei as conversas para a mãe da menina, para a sogra dele, não sei se a menina já tinha descoberto, ou se ele contou, sei que ele falou que ia se matar".

A polícia já está com os áudios e está em busca do autor das conversas. Oitivas devem ser feitas e o inquérito tem 30 dias para ser concluído. Bruno morava em Medianeira.