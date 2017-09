Acidente na BR 101 Sul deixa 11 mortos e pelo menos 10 feridos

Tragédia na BR-101, em Mimoso do Sul, mata membros de grupo de dança (Foto: Reprodução/ TV Gazeta)

Onze pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas em um grave acidente acidente na tarde deste domingo (10), no Km 450 da BR 101, em Mimoso do Sul. Um um micro-ônibus, um carro de passeio, uma carreta carregada com cerveja e um caminhão com chapa de granito colidiram por volta das 15 horas.

Por conta da colisão, o micro-ônibus ficou em chamas e uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada. Por volta das 16h30, o fogo foi controlado pelos bombeiros. Por volta das 19h o fogo já havia sido controlado nos veículos, contudo equipes ainda atuavam para controlar as chamas na vegetação ao redor do local do acidente.

Até às 21h, sete corpos já haviam sido retirados do micro-ônibus, mas o serviço de perícia ainda não havia sido concluído. Nove pessoas resgatadas pelos Bombeiros e pela ECO 101 e encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão carregado com chapas de granito estava ultrapassando outro veículo no sentido RJ quando perdeu o controle, invadiu a contra mão e colidiu com o micro ônibus que vinha em sentido contrário.

O micro ônibus, após atingido, invadiu a contra mão e bateu na carreta com cerveja. Os dois se incendiaram após a colisão. O Ford Ka, em seguida, colidiu com os pedaços de granito espalhados na via. No local existem duas faixas sentido RJ e uma faixa sentido Vitória. O caminhão com granito foi apreendido para perícia.

O micro-ônibus envolvido no acidente seguia de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com direção à Domingos Martins. O veículo trazia de volta ao Estado um grupo de dança que se apresentou na cidade mineira. A prefeitura de Domingos Martins confirmou a informação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), três equipes do Corpo de Bombeiros e outras três da concessionária Eco 101 atuam no local. Perícias da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros também foram deslocadas para a região.