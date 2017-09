Acidente grave com ônibus deixa mortos e feridos na BR-146

Ônibus caiu em vala na altura do km 87, próximo a Serra do Salitre (Foto: Reprodução/TV Integração)

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um grave acidente na madrugada deste sábado (2) na BR-146, próximo a Serra do Salitre, no Alto Paranaíba.

De acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, o ônibus em que elas estavam perdeu o controle ao sair de uma curva no Km 87 da rodovia, tombou e caiu dentro de uma vala.

Inicialmente, os bombeiros informaram que eram nove mortos, mas em seguida corrigiram a informação para cinco. Por volta das 10h30, os militares confirmaram que o número de vítimas subiu para seis.

Os militares precisaram da ajuda de um guincho e de um guindaste para levantar o veículo e retirar as vítimas. Ainda conforme os bombeiros, o motorista relatou que havia 46 passageiros no veículo.

A Polícia Rodoviária foi acionada e fechou a rodovia nos dois sentidos. Os trabalhos de resgate contaram com duas equipes do Corpo de Bombeiros de Araxá, duas de Patrocínio e cinco de Patos de Minas, sendo a maioria militares que estavam de folga.

Doze pessoas foram socorridas e levadas para a Santa Casa em Patrocínio. De acordo com a unidade, entre as vítimas estão duas crianças e dois adolescentes. Todos estão estáveis e sem risco iminente de morte.

Outros sete feridos foram conduzidos para o Hospital Regional de Patos de Minas, entre eles, uma mulher em estado grave que teve os dois braços amputados. A reportagem entrou em contato com a unidade para saber o estado de saúde das vítimas, mas as ligações não foram atendidas.

O tenente Lucas Ribeiro Maia, do batalhão dos bombeiros de Patos de Minas, era um dos militares em regime de folga e auxiliou no resgate das vítimas. Ele informou que quatro pessoas morreram no local.