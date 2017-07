Acidente entre carro, bicicleta e van deixa 8 mortos na BR-040 em Barbacena

Acidente envolveu carro, van e ciclista na BR-040 em Barbacena (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Oito pessoas, entre elas um bebê, morreram e cinco ficaram feridas em um acidente na BR-040 em Barbacena, no Campo das Vertentes, na noite deste domingo (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um carro com placas de Esmeraldas (MG), um ciclista e uma van da Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais de Minas Gerais (Feapaes-MG), com placas de Belo Horizonte.

(Correção: inicialmente, esta reportagem trazia uma foto divulgada pelo Corpo de Bombeiros que não era do acidente. O erro foi corrigido às 10h38.)

Três passageiros da van, um casal que viajava no carro e um ciclista de 16 anos morreram na hora. O bebê que estava no carro chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Uma passageira da van morreu na unidade de saúde.

A ocorrência deu entrada no sistema dos Bombeiros por volta das 19h35 e ocorreu no Km 696. Nove pessoas viajavam na van e outras três no carro. Segundo os Bombeiros, o carro viajava no sentido Barbacena quando o ciclista atravessou a rodovia. O motorista, ao tentar desviar, atingiu o ciclista e bateu de frente contra a van.