Acidente com 36 veículos que deixou 20 feridos e dois mortos na manhã quarta-feira (30) em Jacareí

Acidente com 36 veículos provoca incêndio e morte na Carvalho Pinto em Jacareí (Foto: Reprodução/ TV Vanguarda)

Motoristas envolvidos no acidente com 36 veículos que deixou 20 feridos e dois mortos na manhã quarta-feira (30) na rodovia Carvalho Pinto em Jacareí relatam que a fumaça densa no local impedia a visualização da pista.

As testemunhas e a Polícia Rodoviária Estadual relatam que havia uma queimada em mato na lateral da rodovia. Os condutores afirmam que devido à fumaça demoraram para perceber o engavetamento e para se localizar na estrada.

"Devido à queimada que aconteceu do lado de fora, a visibilidade caiu praticamente para zero. Um carro parou, em seguida outros veículos pararam e começou o engavetamento. Eu consegui parar o carro no acostamento. Mas atrás vieram vários veículos e o caminhão que pegou fogo", disse o especialista em processos Jean Duarte, que trabalha em Taubaté e utiliza a rodovia frequentemente.

O carro da decoradora Karen Killingsworth ficou destruído no acidente. "A fumaça era uma coisa absurda. Eu pego essa rodovia três vezes por mês, neste horário, não era neblina, era fumaça, uma fumaça branca", disse ela. "Meu carro virou uma sanfona, eu só tenho a agradecer por não ter me machucado, consegui sair do carro, do lado de fora eu não via onde estava, não via que era uma ponte", continuou ela, que seguia de São Paulo para Ilhabela.

"Era uma fumaça muito densa, não dava para enxergar direito, eu fui diminuindo a velocidade, mas quando vi já estava em cima, não tinha o que fazer, foi muito rápido. Eu desviei da faixa da esquerda, fui para a direita, mas já tinha carro engavetado", conta o analista de TI, Diogo Silva do Santos.

"Não tinha cinco metros de visibilidade. Fui um dos primeiros a passar, tanto que foi só uma pancadinha no capô. Quem veio atrás, a gente tentava socorrer, a carreta veio e empilhou uns 15 carros, aí foi o caos, um pesadelo", disse o representante comercial Fernando Souza, que vinha de São Paulo para Taubaté.

Interdição

Não há prazo para a liberação do trecho da rodovia. Segundo a concessionária Ecopistas, o acidente foi no trecho de uma ponte, e por isso é preciso um laudo para avaliar se houve dano estrutural antes da liberação. Não há prazo para que isso aconteça.

O acidente foi por volta das 7h40 depois que dois caminhões bateram. Um deles carregava tintas e pegou fogo. As chamas se alastraram e tomaram conta do outro caminhão e outros 12 veículos que seguiam atrás.

O corpo de uma vítima fatal foi encontrado embaixo da ponte onde aconteceu o acidente. Não se sabe se ela foi arremessada ou pulou no momento do incêndio. O motorista de um dos caminhões não foi localizado.

Uma segunda morte foi confirmada pelas autoridades por volta de meio-dia.

Os veículos queimados estão sendo removidos pelas equipes da concessionária. Eles estão sendo colocados no acostamento. Apesar disso, não há prazo para que a via no sentido Rio de Janeiro, onde houve o engavetamento, seja liberada.

Por causa da interdição, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) montou um desvio pela SP-65. Quem segue de São Paulo a São José dos Campos, o desvio está sendo feita pela SP-65, na altura do km 72. No sentido São Paulo a pista está liberada.