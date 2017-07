Ação emergencial irá atender população de rua durante frio rigoroso

Com a previsão de um frio rigoroso nos próximos dias em Curitiba, a Prefeitura está intensificando o serviço de busca a pessoas em situação de rua por toda a cidade. Diversas equipes da Fundação de Ação Social (FAS) estarão nas ruas para localizar e oferecer acolhimento a todos os cidadãos que estiverem em risco.

Ao todo, 22 assistentes e educadores sociais e 11 servidores de apoio técnico participam desta ação emergencial, que acontece das 19h às 23h, sempre que a temperatura chega à mínima de 7°C. O grupo será dividido em seis equipes que realizam o serviço de busca ativa e outras cinco que saem às ruas atendendo apenas as solicitações que chegam via Central 156, canal de comunicação da Prefeitura com a população.

O trabalho será mais concentrado na Regional Matriz, já que 62% da população de rua vive no centro da cidade. A presidente da FAS, Elenice Malzoni, explica que o objetivo é localizar todas as pessoas que estão em situação de rua e correm risco de morte. “Não podemos perder nenhuma pessoa para o frio, por isso, estaremos nas ruas para fazer o resgate e ofertar acolhimento e demais serviços que sejam necessários”, disse.

Infraestrutura

Para receber as pessoas acolhidas neste inverno, foram implantadas duas unidades no Bairro Novo e Rebouças. Os equipamentos ofertam quartos, banheiros, refeitório, guarda-pertences e uma área para armazenamento de roupas, das 18h até a manhã do dia seguinte.

Em anexo à unidade do Bairro Novo foi implantado ainda um Centro POP, que oferece atendimento durante o dia. Ao todo, os três espaços oferecem 280 vagas, onde os usuários podem tomar café da manhã, almoçar, jantar e cuidar da higiene. Equipes técnicas coordenam os serviços com o apoio de voluntários.

No caso de crianças e adolescentes em situação de rua, as equipes da FAS acionam os Conselhos Tutelares e a Fundação realiza o acolhimento em unidades que atendem esse público.

Informações Prefeitura de Curitiba e colaboração Louise Fiala