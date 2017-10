'A Força do Querer': Silvana bate em Irene após flerte com Eurico. 'Se afasta'

Antes de morrer assassinada, Irene (Débora Falabella) aprontará mais uma vez na novela "A Força do Querer". Nos próximos capítulos, a arquiteta apanhará, mesmo fingindo que está grávida, de Silvana (Lília Cabral) depois de paquerar Eurico (Humberto Martins). Em cena prevista para o dia 18 de outubro, segundo o site "Notícias da TV", a vilã observará o casal estacionando e partirá para cima do empresário ao perceber que a jogadora compulsiva saiu para atender o telefone. "Oi, que surpresa! Tá sozinho?", dirá Irene, em tom sedutor. "Como é que vai?", cumprimentará o pai de Simone (Juliana Paiva).

'SE AFASTA DE NÓS!', GRITA SILVANA

Silvana, alvo de armações de Irene no passado, ficará revoltada ao ver a vilã conversando com Eurico e partirá para cima dela. A mulher de Eurico vai agarrar a arquiteta pelos cabelos e conseguirá bater nela. O empresário vai precisar apartar a briga: "O que é isso, Silvana? Ei!". "Vai bater na mãe do seu sobrinho?", provocará a golpista. "Se afasta de nós! Se afasta!", gritará Silvana. Nesse momento, Garcia (Othon Bastos) surgirá e dirá que Irene é, na verdade, Solange, a mulher que roubou o dinheiro do falecido marido de Elvira (Betty Faria). Todos correrão para pegá-la e, na cena seguinte, a ex-amante de Eugênio (Dan Stulbach) será jogada no poço de um elevador.

IRENE É ASSASSINADA E CINCO SÃO SUSPEITOS

Silvana, Eurico, Garcia e Elvira serão apontados como principais suspeitos pela morte de Irene. Os quatro estavam próximos do edifício garagem em que a vilã foi jogada no poço de um elevador. Dantas (Edson Celulari) também será investigado pela polícia. Isso porque o pai de Cibele (Bruna Linzmeyer) decidiu ir atrás da arquiteta depois de Mira (Maria Clara Spinelli) revelar todas as falcatruas que a amiga cometeu. Na delegacia, Joyce (Maria Fernanda Cândido) ficará chocada ao saber da morte da rival: "Estão suspeitando de alguém aqui?". "Devem estar: todo mundo correndo atrás dela", explicará Eurico. "Correndo atrás dela, mas não pra atirar no poço do elevador!", garantirá Silvana.

(Por Tatiana Mariano)