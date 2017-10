'A força do querer': Rubinho e Sabiá são mortos pela polícia em um dos finais

Rubinho e Sabiá mortos em cena de 'A força do querer'

Emilio Dantas e Jonathan Azevedo gravaram um novo final para Rubinho e Sabiá, em “A força do querer”, nesta quarta-feira, na favela Tavares Bastos. Na sequência, os bandidos acabam mortos pela polícia, em operação comandada por Jeiza (Paolla Oliveira).

Rubinho e Sabiá entram em conflito quando o ex-marido de Bibi (Juliana Paes) tenta passar a perna no dono do morro. Há um tiroteio e a polícia é chamada. Na imagem, feita durante a gravação que aconteceu na quarta-feira, é possível ver Rubinho e Sabiá mortos no chão. Na terça, os dois gravaram uma outra versão onde somente Rubinho é assassinado e Sabiá é preso por Jeiza.