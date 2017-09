A Força do Querer: Resumo de capítulo

Ivan descobre que está esperando um bebê Foto: Divulgação

Aurora se desespera ao descobrir que Bibi foi ao encontro de Rubinho. Caio e Selma avisam a Jeiza que conseguiram a localização da casa do bandido. Rubinho namora Carine. Bibi confronta Rubinho. Ritinha afirma a Ruy que não aceitará andar com seguranças. Heleninha questiona os métodos de Elvira para recuperar suas joias. Irene se prepara para o encontro com Elvira. Ivan sente-se mal, e Joyce culpa as injeções de hormônio. Irene cai na armadilha de Elvira. A polícia invade o Morro do Beco. Jeiza e Bibi trocam tiros. Irene consegue escapar do tiroteio, mas tem um sangramento e é levada para o hospital. Aurora implora ajuda a Caio. Jeiza rende Sabiá, mas Bibi e Rubinho conseguem fugir. Zeca e Ruy se enfrentam, e Ruy descobre fotos do filho no celular do rival. Dantas questiona Silvana sobre o desparecimento do cheque da empresa, e Simone ouve. Bibi procura Silvana.