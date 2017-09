A Força do Querer: Resumo de capítulo

A Força do Querer: Rita ameaça deixar Ruy

Zeca jura vingança contra Ruy e Abel diz a Nazaré que vai procurar Eugênio. Edinalva teme que Abel fale com Eugênio sobre o casamento de Zeca e Ritinha. Bibi leva Elvira para falar com Sabiá e Heleninha a repreende. Edinalva ajuda Abel a falar com Eurico e Dantas sobre a atitude de Ruy contra Zeca. Dantas promete a Abel que resolverá a situação. Edinalva comenta com Ritinha sobre o sinal de nascimento na perna de Ruyzinho. Ivan visita Joyce e confessa a Simone que sente falta da mãe. Selma comenta sobre a vida amorosa de Caio e Alan desconfia. Jeiza conhece a família de Caio. Caio se preocupa ao descobrir que Elvira pediu ajuda a Bibi. Ritinha discute com Ruy por causa de Zeca. Jeiza tenta ajudar Zeca, mas os dois acabam brigando. Edinalva descobre que Ruyzinho é filho de Zeca.