A Força do Querer: Resumo de capítulo

Aurora não denuncia a presença de Rubinho em sua casa. Joyce pede que Edinalva leve Neide para rezar Ivan. Zeca vende seu ônibus de festa e Jeiza lamenta. Caio e Jeiza namoram. Elvira vê Rubinho e desperta a atenção de policiais, mas o bandido consegue fugir. Dita se preocupa com o vício de Silvana. Bibi conta a Rubinho que alugou a casa para se mudar com ele e Dedé. Ivan aceita ser rezado por Neide para satisfazer Joyce. Elvira explica a Bibi seu plano para pressionar Solange/Irene, com a ajuda de Sabiá. Caio desconfia da gravidez de Irene. Silvana perde uma grande quantia no jogo e entra em contato com um agiota. Rubinho afirma a Carine que manterá contato com ela. Sabiá aceita participar do plano de Elvira. Ruy ignora Ivan e Ritinha o repreende. Irene encontra o falso perfil social de Elvira na internet.