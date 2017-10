'A Força do Querer': Jeiza fica com Zeca e vira campeã de MMA no último capítulo

Jeiza (Paolla Oliveira) ganha luta em Los Angeles e reata com Zeca (Marco Pigossi), no final da novela 'A Força do Querer', em 20 de outubro de 2017

O final feliz de Jeiza vai agradar a torcida do casal "Jeizeca" na novela "A Força do Querer". Apesar de ficar noiva de Caio (Rodrigo Lombardi), no último capítulo da trama das nove, que vai ao ar na sexta-feira (20), a major vai reatar com Zeca (Marco Pigossi) e os dois terão seu desfecho juntos, numa cena com crianças, em uma confraternização familiar. A policial também conquista o tão sonhado cinturão no MMA, ao vencer uma luta em Los Angeles. As informações são do colunista de TV Daniel Castro.

JEIZA FICA ABALADA QUANDO ZECA PEDE RITINHA EM CASAMENTO

Apesar de aceitar o pedido de casamento de Caio, Jeiza vai ficar abalada quando Zeca decidir se casar de novo com Ritinha (Isis Valverde e voltar com ela e o filho para Parazinho. Quando receber a notícia de que terá uma nova chance de lutar pelo cinturão de MMA, ela recebe os parabéns do ex-noivo e também o parabeniza, com sarcasmo, pelo noivado com a "sereia". Mas no penúltimo uma conversa com Alan (Raul Gazolla) já dá a entender que o destino amoroso da lutadora vai mudar.

PAOLLA E MARCO GRAVAM CENAS DE JEIZA E ZECA COM FILHOS

O treinador aconselha Jeiza: "O tempo passa e tudo fica bobo, pequeno. Você reencontra a pessoa, entende que se o tempo não volta para te dar chance de fazer diferente, os sentimentos voltam, rebobinam sozinhos! Por isso, cuidado. É só um alerta! Acho o Caio perfeito para você, mas quando estiver sozinha, se imagina daqui a uns anos, casada com ele e reencontrando o Zeca para você ter certeza". Nesta última semana da trama, Paolla Oliveira e Marco Pigossi gravam cenas em que o casal "Jeizeca" aparece junto em uma confraternização familiar, rodeados de filhos.

CAIO FICA COM BIBI

Depois de se entregar à polícia e confessar que incendiou o restaurante de Dantas (Edson Celulari), Bibi (Juliana Paes) vai cumprir sua pena também no último capítulo. A redenção da Perigosa a liberta para ter o seu "felizes para sempre", que será com Caio. Já nos próximos capítulos ela descobre que a casa em que mora foi cedida pelo ex-noivo e se arrepende ainda mais de tê-lo trocado por Rubinho (Emílio Dantas.

(Por Samyta Nunes)