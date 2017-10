'A Força do Querer': beijo de Ivan e Cláudio pode marcar o final da novela

imagem Pure People

O final de Ivan (Carol Duarte) e Cláudio (Gabriel Stauffer) promete muita emoção na novela "A Força do Querer". Na praia de Ipanema, no Rio, os atores gravaram dois desfechos possíveis para a dupla. Um deles com beijo entre o casal de ex-namorados, segundo informação do jornal "O Globo". A autora Gloria Perez decidirá apenas às vésperas do último capítulo, na sexta-feira (20), qual sequência será exibida: com ou sem beijo. Ao que tudo indica, a sequência com Ivan e Cláudio será a última da trama.

ANTES DE REENCONTRO, IVAN FOGE DE CLÁUDIO

Ivan ficará tenso ao reencontrar o ex-namorado, de quem engravidou, mas sofreu aborto, após o período que Cláudio morou nos Estados Unidos. Na praia com Simone (Juliana Paiva), o filho de Joyce (Maria Fernanda Cândido) fugirá ao perceber que o rapaz está no local com um grupo de amigos: "Aqui? Cláudio, ele nunca veio nessa praia... Tô indo embora". Cláudio ainda falará com Simone, mas não perguntará por Ivan, deixando o rapaz triste. "Também achei que ia perguntar, já estava até preparando a resposta, mas não... Não perguntou por ninguém", dirá a filha de Silvana (Lília Cabral). "Ele disse que me esquecia de vez, melhor assim mesmo... Esqueceu", lamentará Ivan.

JEIZA E ZECA JUNTOS NO FINAL?

Um final feliz para Jeiza (Paolla Oliveira) e Zeca (Marco Pigossi) foi escrito por Perez. Noiva de Caio (Rodrigo Lombardi), a policial será aconselhada por Alan (Raul Gazolla) sobre o relacionamento: "O tempo passa e tudo fica bobo, pequeno. Você reencontra a pessoa, entende que e o tempo não volta, para te dar chance de fazer diferente, os sentimentos voltam, rebobinam sozinhos! É só um alerta! Acho o Caio perfeito para você, mas quando estiver sozinha, se imagina daqui a uns anos, casada com ele e reencontrando o Zeca para você ter certeza". Depois de romper a relação com o secretário de segurança, a oficial ficará com Zeca e terá dois filhos. Jeiza ainda conseguirá ser campeã de MMA ao vencer uma luta em Los Angeles, nos Estados Unidos.

(Por Tatiana Mariano)