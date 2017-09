“A Fazenda” Nova Chance: votação em Nicole e Monick movimenta as enquetes

Nicole e Monick foram para a roça e disputam a preferência do público para continuarem em “A Fazenda”

“A Fazenda” formação da roça e enquete: a primeira roça desta temporada começou com a votação na noite desta terça-feira (19/09). O apresentador Roberto Justus chamou os peões para a área de votação. A Fazendeira Flávia indicou Monick Camargo para a roça. Ana Paula recebeu a maioria dos votos dos peões e ocupou o segundo banco da roça. Ana Paula indicou Nicole para o terceiro banco da roça. Monick, Ana Paula e Nicole disputaram a prova do Fazendeiro. Ana Paula ganhou a prova de obstáculos (subir postes para tocar um sino) com agilidade e equilíbrio: Nicole e Monick foram para a roça e disputam a preferência do público para continuarem em “A Fazenda”. Quem deve continuar em “A Fazenda”? Participe da enquete: