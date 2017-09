A Fazenda: Matheus Lisboa vence prova do fazendeiro e escapa da roça

Matheus venceu prova de sorte, em que era preciso formar a palavra "fazendeiro". Foto: Record/Reprodução

O ex-BBB Matheus Lisboa se tornou o fazendeiro da semana e escapou da roça na noite desta terça-feira (26). O programa, exibiu, ao vivo, votação para formar a segunda berlinda da edição e ele esteve entre os indicados ao lado de Adriana Bombom e Flávia Viana, que continuam com a permanência na casa arriscada. Bombom foi indicada pela fazendeira da semana, Ana Paula Minerato, e Flávia recebeu dez votos dos peões, indicando Matheus.

"Minha cabeça cozinhou porque eu tinha 10 opções. Muita coisa acontece num dia só. Tive complicação com uma pessoa do meu grupo, mas Fazenda é jogada em grupo e meu grupo vou defender. Quero levar vocês para minha vida e não voto no meu grupo por enquanto. Não consigo votar numa pessoa querendo que ela volte, então meu voto é na Bombom, por questão de afinidade", justificou Minerato ao indicar Bombom. Conrado estava imunizado por Marcos, que ganhou a prova da chave.

Os três puderam, então, disputar a prova, que consistia em um jogo de sorte em que era preciso arremessar um pêndulo com o intuito de quebrar caixas com letras dentro. Os competidores deveriam conseguir formar a palavra "fazendeiro" e, quem o fizesse em menor tempo, vencia. Se algum deles recebesse uma letra repetida, poderia doá-la para outro participante. A disputa só se encerrou na quarta rodada, quando Matheus conseguiu as letras "F" e "A" e concluiu a prova. Ele é o segundo fazendeiro da temporada e poderá indicar alguém para a roça na semana que vem. A eliminação ocorre às quintas-feiras.