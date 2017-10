'A Fazenda': Marcos alfineta Emilly ao ver machucado em Ana Paula. Entenda!

imagem: Pure people

Parece que Marcos Härter não consegue esquecer o romance com Emilly Araújo no "BBB17". Em "A Fazenda - Nova Chance", o ex-BBB já recordou o affair com a estudante em papo com Marcelo Ié Ié e chegou a acusá-la de ser interesseira ao comparar a gaúcha e Flávia Viana. Nesta quarta-feira (25), o médico mandou indireta para Emilly ao falar sobre as marcas roxas no corpo de Ana Paula Minerato após uma atividade surpresa. "Você pode ir falar que tem uns roxos e que foi o seu namorado quem fez", disparou o cirurgião, expulso do reality da TV Globo por agredir Emilly.

'DEPOIS, VOCÊ GANHA R$ 1,5 MILHÃO', ALFINETOU O EX-BBB

Em seguida, o ex-BBB deu outra alfinetada na ex-BBB: "Depois, você ganha R$ 1,5 milhão". Sem citar o nome de Emilly, alvo de piadas no palco do Prêmio Multishow, o médico continuou: "Agora, recebe ameaças e a culpa é minha".

'RELAÇÕES DE REALITY SÃO MUITO PERIGOSAS', AVALIA MÉDICO

No começo da semana, Marcos descartou ter um namoro com Ana Paula no programa. Isso aconteceu depois de a peoa pressionar o gaúcho para ter um relacionamento mais sério. "Não estou me sentindo mais bem da gente ficar de vez em quando. Não é meu tipo, para mim ou vai ou não vai", explicou a ex-Panicat. "Eu acho assim, relações de reality são muito perigosas. Acho você bonita, legal, mas eu não quero ter relacionamento dentro do reality", disparou Marcos. Ana Paula, então, decidiu terminar o romance: "Então não quero mais nada, porque eu me machuco muito. Nessa sua camiseta falta uma palavra, que é amor. Talvez quando você colocar isso você se torne uma pessoa melhor".

'BABACA', DIZ EX-PANICAT PARA GAÚCHO

Na última festa, Ana Paula atacou Marcos e disse que estava irritada com o gaúcho: "Tô brava sim, tô brava porque falei com a Aritana. Aliás, você pode tirar esse óculos, tipo pra sempre? Pelo amor de Deus". Após a recusa do médico, a participante disparou: "Você é um babaca, tô falando sério". No mesmo dia, Ana Paula disse para Matheus Lisboa que não lembrava da discussão: "Meu, ta me dando apagão. Eu não vou beber na próxima festa. Na outra me deu mais apagão ainda, mas nessa me deu um pouco. A próxima você vai ver".

