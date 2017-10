A Fazenda: Cadilac, Marcos e Nahim vão pra Roça

A Fazenda: Cadillac, Marcos e Nahim vão para a Roça - Reprodução/A Fazenda/Record TV

Climão em A Fazenda. Na noite de segunda-feira (16) foi formada mais uma Roça.O fazendeiro Yuri indicou Nahim. Rita foi escolhida pela casa e indicou Marcos para completar o trio. Muitos participantes ficaram de boca aberta, por achar que Rita indicaria Conrado.

Os envelopesA caixa contendo os envelopes da semana pode ser aberta por Ié Ié, vencedor da Prova da Chave. Ele deu o envelope vermelho para sua amada, Flávia e o prata para Matheus, ficando assim com o poder do envelope dourado.O vermelho deu o poder de escolher um representante de cada equipe para ter voto com peso duplo. Flávia indicou Matheus e Cadillac. Ao abrir seu envelope prata, Matheus teve seu primeiro voto anulado na Roça, então, como tinha escolhido Rita, teve de optar por outra pessoa, e indicou Aritana.Ié Ié com seu envelope vermelho podia anular o voto de quatro peões e cancelou então os de Nahim, Monick, Marcos e Aritana. Ele poderia ter anulado os quatro votos que Cadillac recebeu. Rita apenas agradeceu:"Quero agradecer, só isso. Por confiar nas pessoas".Cadillac disse ainda porque escolheu Marcos:"Não quero ir pra roçacom Conrado. Não é medo, s´não me sinto bem do lado".Agor resta esperar para ver quem dos três indicados à Roça vai ganhar a Prova do Fazendeiro e ter imunidade nesta semana. -