A Fazenda: Adriana Bombom é a segunda eliminada da temporada

Participante queria mostrar mais da personalidade depois de ter passado pelo programa uma vez. Foto: Record/Reprodução

Adriana Bombom deixou a casa d'A fazenda na noite desta quinta-feira (28) com 70,53% dos votos. Ela disputava a permanência na casa contra Flávia Viana, que retornou ao jogo após ter sido votada por dez pessoas no jogo. Bombom foi por indicação da fazendeira da semana, Ana Paula Minerato. Matheus Lisboa escapou da roça ao vencer a prova do fazendeiro, na terça-feira (26).

As duas tiveram a chance de defender a participação na disputa. "Isso aqui é um jogo, um reality e eu na consigo ser diferente do que eu sou lá fora. Também acho que está muito cedo, tem gente que depende de mim, minha filha, minha mãe. Estou aqui buscando essa oportunidade e está na mão de vocês decidir. Quero com todas as forças do meu ser ficar, quero entrar por aquela porta e ver todo mundo apavorado", disse Flávia.

"É muito importante ficar nessa casa, ter uma nova chance, cuidar dos meus meus filhos, minha família e dar o melhor de mim neste projeto. Na outra edição eu não tive a chance de mostrar a pessoa que eu sou e eu preciso e quero ficar, Ainda tá muito cedo e eu tenho muita coisa para mostrar para vocês", argumentou Bombom.

Antes do anúncio da eliminação, o apresentador Roberto Justus questionou a Dinei e a Marcelo Ié Ié para quem ia suas torcidas. Dinei demonstrou apoio a Bombom, afirmando que não gostaria de vê-la eliminada, enquanto Marcelo declarou ter aproximado de Flávia, apesar de gostar da concorrente. "Não torço contra ninguém", disse ele.