24 concursos com salários de até R$ 27,5 mil

Concurso do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região (CREFITO-15)

Pelo menos 24 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país. São milhares de vagas destinadas a cargos efetivos e temporários e para todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. As inscrições para este certame terminam no dia 26 de setembro.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso da Prefeitura de Colatina. São 67 vagas para cargos do magistério, procuradoria e controle interno. A remuneração varia de R$ 1.348,88 a R$ 4.582,41.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, divulgou edital de concurso público para 20 vagas de juiz federal substituto. O salário é de R$ 27.500,17. As inscrições estarão abertas até 26 de setembro pelo site www.cespe.unb.br.

PREFEITURA DE CÂNDIDO ABREU (PR)

A Prefeitura de Cândido Abreu (PR) divulgou edital de concurso público para 33 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 937,00 a R$ 9.196,16. As inscrições vão até 26 de setembro pelo site www.ibam-concursos.org.br.

PREFEITURA DE SÃO BERNARDINO (SC)

A Prefeitura de São Bernardino (SC) fará concurso para 4 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.721,80 a R$ 13.207,84. As inscrições vão até 27 de setembro pelo site www.legalleconcursos.com.br.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDOESTE DO PARÁ

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) vai abrir concurso para 26 vagas de professor adjunto (nível superior). O salário é de R$ 9.585,67. As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro pelo site concurso.unifesspa.edu.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) abriu concurso com 11 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de técnico e analista judiciários. É necessário ter nível médio e superior, respectivamente. Os vencimentos iniciais oferecidos no concurso do TRE/RJ correspondem a R$ 7.260,41 para técnico e R$ 11.345,90 para analista, já considerando o auxílio-alimentação mensal de R$ 884. As inscrições podem ser feitas no site da Consulplan até 28 de setembro e as taxas são de R$ 60 para técnico e R$ 70 para analista.

EXÉRCITO

O Exército está com inscrições abertas para o Processo Seletivo destinado a selecionar candidatos voluntários para a prestação de serviços técnicos temporários. O órgão visa a formação de cadastro reserva de profissionais de nível fundamental, médio/ técnico e superior completos para os cargos de Aspirante a Oficial (OTT), 3º Sargento Técnico Temporário (STT) e Cabo Especialista Temporário (CET). Para as três funções citadas acima, os interessados farão Estágios, previstos para serem iniciados após a incorporação, sendo que podem em diversas Organizações Militares dos Estados do Paraná e Santa Catarina. Os interessados podem se inscrever até 29 de setembro de 2017, no endereço eletrônico www.5rm.eb.mil.br. Os salários ofertados pelo órgão varia entre R$ 2.800,00 a R$ 7.500,00.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

O Conselho Federal de Farmácia abriu concurso com 62 vagas em cargos de níveis médio e superior. São 11 vagas imediatas e 51 para cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 3.392,02 a R$ 7.239,54. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.paconcursos.com.br até 29 de setembro.

PREFEITURA DE CRICIÚMA (SC)

A Prefeitura de Criciúma (SC) abriu concurso com três vagas para fiscal de rendas e tributos (nível superior). O salário é de R$ 14.205,12. As inscrições podem ser feitas até 29 de setembro pelo site http://ftcriciuma.fepese.org.br.

PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA (SP)

A Prefeitura de Várzea Paulista (SP) vai abrir processo seletivo para 6 vagas para médicos. Os salários vão de R$ 3.098,63 a R$ 5.049,45. As inscrições vão de R$ 3.098,63 a R$ 5.049,45. As inscrições podem ser feitas de 25 a 29 de setembro pelo www.varzeapaulista.sp.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

O Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins lançou um concurso público para 10 vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de analista e técnico judiciário. Os salários vão de R$ 6,3 mil a R$ 10,4 mil. As inscrições podem ser feitas até 2 de outubro pelo site www.cespe.unb.br.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MINAS GERAIS

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais fará concurso para 20 vagas de especialista em políticas públicas e gestão governamental para atuar na Fundação João Pinheiro. O cargo exige nível superior. O salário é de R$ 5,1 mil. Os candidatos podem se inscrever pelo site até 2 de outubro.

MINISTÉRIO DA DEFESA

O Ministério da Defesa está com inscrições abertas para o concurso público destinado a contratação efetiva de 15 Professores de Magistério Superior para atuar na Escola Superior de Guerra. Em jornada de 40h semanais, os Docentes irão ministrar aulas nas áreas de Defesa/ Formulação, Avaliação e Análise de Políticas Públicas/ Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica (2); Defesa/ Logística de Defesa (1); Defesa/ e Planejamento de Sistemas de Defesa (1); Defesa/ Ciência Tecnologia e Inovação para a Defesa (1); Defesa/ Economia de Defesa (1); Defesa/ Formação e Evolução do Estado Moderno/ Formação e Evolução do Sistema Internacional Moderno/ Evolução Política do Estado Brasileiro (2); Defesa / Teorias Políticas Clássicas e Relações Internacionais/ Perspectivas Teóricas sobre Relações Internacionais (2); Defesa / Perspectivas Teóricas sobre Segurança e Defesa no Sistema Internacional/ Evolução do Pensamento Estratégico (2); Defesa/ Geopolítica Clássica e Contemporânea/ Geopolítica Brasileira (2); e Defesa/ Evolução Política do Estado Brasileiro (1). A remuneração varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. Para participar, é necessário que o candidato seja portador do título de Doutor e realize a inscrição no site www.esg.br por meio de formulário eletrônico que será disponibilizado até o dia 3 de outubro de 2017. A taxa é de R$ 50,00.

PREFEITURA DE BENEDITO NOVO (SC)

A Prefeitura de Benedito Novo (SC) vai abrir concurso para 7 vagas em cargos de níveis fundamental e superior. As remunerações vão de R$ 969,40 a R$ 13.086,79. As inscrições podem ser feitas até 3 de outubro pelo site www.iobv.org.br.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO GAMA (MG)

A Prefeitura de Santo Antônio do Grama (MG) divulgou edital de concurso público para 62 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 12.540,00. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.maximaauditores.com.br até 3 de outubro.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que abrange Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, está com inscrições abertas para o concurso público com 20 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis superior e médio. Os salários são de R$ 10.461,90 e R$ 6.376,41, respectivamente. As inscrições devem ser feitas até 3 de outubro pelo site www.cespe.unb.br. A taxa é de R$ 86 para nível superior e R$ 75 para nível médio.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) abriu seis novos Concursos Públicos com a intenção de contratar novos Professores Substitutos. As ofertas são paras as áreas e subáreas de Matemática/ Ensino de Ciências e Matemática (1), Oceanografia/ Oceanografia Geológica (1), Psicologia/ Fundamentos e Medidas da Psicologia (1), Psicologia/ Psicologia do Desenvolvimento (1), Psicologia/ Tratamento e Prevenção Psicológica (1), Engenharia Mecânica/ Engenharia Térmica/ Controle Ambiental (1) e Engenharia de Minas/ Pesquisa Mineral (1), que devem ser exercidas em jornadas de 40h semanais, mediante remuneração que pode variar de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67 de acordo com a Titulação. Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de outubro de 2017 no Departamento detentor da vaga que você deseja concorrer. A taxa é de R$ 250,00.

PREFEITURA DE OSASCO (SP)

A Prefeitura de Osasco (SP) divulgou três editais de processos seletivos para um total de 491 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 847,39 a R$ 3.936,04. As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro na Sala Osasco, localizada na Avenida Bussucaba, 300.

PREFEITURA DE COLATINA

A Prefeitura Municipal de Colatina abriu concurso com 67 vagas para cargos do magistério, procuradoria e controle interno. A remuneração varia de R$ 1.348,88 a R$ 4.582,41. As inscrições vão até 9 de outubro de 2017, via internet no site www.gualimp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 100.

TRT DO RIO GRANDE DO NORTE

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte (TRT da 21ª Região) vai abrir concurso público para contratar servidores efetivos. As vagas são para os cargos de técnico judiciário - área administrativa (1) e analista judiciário - área judiciária (2). Os candidatos precisam ter o nível médio e graduação em Direito, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 6.376,41 para os técnicos e de R$ 10.461,90 para os analistas. As inscrições podem ser feitas das 10h do dia 25 de setembro de 2017 até às 14 horas do dia 11 de outubro de 2017, no site www.concursosfcc.com.br. As taxavas variam de R$ 80,00 a R$ 120,00.

PREFEITURA DE MARÍLIA (SP)

A Prefeitura de Marília (SP) vai abrir um concurso público para 609 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.513,60 a R$ 4.148,07. Os candidatos podem se inscrever até 20 de outubro pelo site www.vunesp.com.br.

PREFEITURA DE CACHOEIRINHA (TO)

A Prefeitura de Cachoeirinha (TO) vai abrir concurso para 49 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 10 mil. Os candidatos podem se inscrever de 25 de setembro a 24 de outubro pelo endereço eletrônico www.lexconsultoria.net.br.

TRIBUNAL DE CONTA DE SÃO PAULO

O Tribunal de Contas de São Paulo vai abrir concurso público para preencher 133 vagas para cargos de nível superior. A remuneração é de R$ 12.984,88. As chances são para as funções de agente de fiscalização (97), para formados em ciências contábeis, economia, administração de empresas ou pública, engenharia civil ou gestão de políticas públicas; e agente de fiscalização-administração (36), para formados em ciências contábeis, economia, administração de empresas ou pública, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, gestão de políticas públicas, biblioteconomia ou documentação, enfermagem, nutrição, pedagogia especializada em educação infantil, psicologia e serviço social. erava, Mogi Guaçu e Santos. As inscrições poderão ser feitas no site da Fundação Vunesp, a banca organizadora, entre 28 de setembro e 31 de outubro. A taxa custa R$ 57.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 92 vagas de guarda-vidas. Os interessados devem ter o nível fundamental. Os novos profissionais vão desempenhar as atividades em jornadas de trabalho de 40h semanais, em regime de escala 12hx36h, a remuneração é de R$ 950,00, mais insalubridade de R$ 190,00 e auxílio alimentação no valor de R$ 300,00. Os selecionados vão atuar na Orla (Praia e Lagoas) do Município de Serra. As inscrições para quem não não tem o Curso de Formação de Guarda-Vidas já foram encerradas, enquanto que os interessados que têm o Curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros, podem realizar as inscrições até 10 de novembro de 2017. O atendimento ocorre no Departamento de Segurança Patrimonial e Guarda Vida, localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5416, Portal de Jacaraípe, Prédio do Pró-Cidadão, no horário das 9h às 16h.

DETRAN DO CEARÁ

O Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (Detran/CE) vai abrir concurso público com 383 vagas efetivas, além de formação de cadastro reserva para futuras oportunidades. Aqueles que têm o ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria B podem se inscrever para a função de assistente de atividade de trânsito e transporte (50 vagas). O salário inicial é de R$ 2.118,09. Para quem tem ensino médio e carteira de habilitação na categoria B, as chances são para os cargos de agente de trânsito e transporte (250) e vistoriador (50). Neste caso, a remuneração varia de R$ 2.301,56 a R$ 2.555,80. Nível superior é requisito para o posto de analista de trânsito e transporte nas especialidades de administração (5), arquitetura (4), ciências contábeis (4), engenharia civil (7), engenharia elétrica (2), engenharia mecânica (2), assuntos educacionais (4) e tecnologia da informação (5). A remuneração é de R$ 3.486,10. As inscrições do concurso do Detran/CE deverão ser realizadas no endereço eletrônico da CEV/UECE, no período de 9 de outubro a 23 de novembro.